Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Genoa: "Siamo reduci da tre successi di misura molto importanti, i ragazzi sono stati bravi, stanno lavorando ora sappiamo anche soffrire. Domani sarà una partita importante, stiamo cercando il nostro equilibrio, in questo momento non possiamo permetterci passi falsi perché vogliamo continuare a crescere".



SU LUIS ALBERTO - "E'venuto in ritiro ancora con qualche problema per la stagione precedente ma non ha perso giorni di lavoro aerobico, giovedì avrebbe giocato Correa se non fosse stato squalificato".



SU MILINKOVIC - "Ha perso la preparazione, è un ragazzo sensibile, che ha sentito qualche critica dell’ambiente ma migliora, ha grande fiducia da parte mia ed a breve tornerà a fare la differenza".



SUL GENOA - "Rivedrò con piacere Ballardini, che è stato mio allenatore e che reputo un ottimo tecnico, Pandev è stato mio compagno di squadra ed avevamo un ottimo rapporto anche se ultimamente ci segna sempre, Marchetti è stato il mio primo portiere".



SULLA FORMAZIONE - "Devo ancora decidere la formazione di domani, ieri ci siamo allenati in numero ridotto, dovrò schierare l’undici migliore pensando partita per partita".