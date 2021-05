Alla vigilia del derby in programma domani sera allo stadio Olimpico alle ore 20:45, Simone Inzaghi è tornato a parlare in conferenza stampa. Ecco come il tecnico della Lazio ha presentato la gara contro la Roma.



Che significato dai a questo derby? E pensi che la Roma cambierà qualcosa rispetto all'andata?

"Domani non sarà una gara come le altre, lo sappiamo. Noi nonostante qualche difficoltà col Parma abbiamo comunque dimostrato di crederci fino alla fine. Ai ragazzi chiederò di avere l'umiltà e la determinazione di questo ottimo girone di ritorno, caratteristiche che ci permettono ancora di essere in corsa per la Champions".



Sul confronto con Mourinho...



"Per quanto riguarda il prossimo anno ci si penserà poi. Ora dobbiamo focalizzarci su domani. Mourinho ha un palmarès che parla chiaro. Sarà un valore aggiunto per la Roma, io posso dire che ci dovremo focalizzare solo sul derby di domani. A tutto il resto ci penseremo tra dieci giorni".



Ci sono dei rimpianti per il girone d'andata?

"Quello senz'altro, ma allo stesso tempo penso alle difficoltà avute in questa stagione, alle energie che ci ha portato la Champions. Quest'anno potremo di nuovo superare i 70 punti. L'unica volta che non ci siamo arrivati a tale cifra avevamo la finale di Coppa Italia, poi vinta. Però è normale che qualche rammarico c'è mettendo i due gironi a confronto"."Immobile è uno dei nostri capitani, un leader. Ha detto parole giustissime. Mi rende orgoglioso di allenarlo da cinque anni"."Da giocatore il derby con più piacere è quello vinto 2-1 quando eravamo in ritardo sulla Juventus e vincemmo coi gol di Nedved e Veron. Da allenatore il ritorno di Coppa Italia del primo anno giocato tanti mesi dopo l'andata. La posta in palio della finale fece sì che lo vissi con grande apprensione".