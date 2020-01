In vista della sfida contro il Napoli, l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha presentato così la gara: "Sappiamo che domani troveremo un avversario ferito e bisognoso di punti con un allenatore nuovo e molto preparato. Sappiamo l'importanza della gara. Non guardo la classifica, solo il Napoli"



AVVERSARIO SCOMODO - "Sarà una partita da affrontare con la massima concentrazione e da parte mia sarebbe uno sbaglio pensare cosa succederà tra tre mesi, il nostro pensiero deve essere unicamente al Napoli. Guardo l'avversario di domani che è un avversario molto molto scomodo. Il Napoli lo scorso anno ha fatto 79 punti e 91 due anni fa, si è sempre giocato lo scudetto con la Juventus".







TABU' - "Il fatto che non abbia mai vinto con il Napoli è un qualcosa senz'altro da sfatare. I ragazzi hanno capito molto bene la partita che andremo a fare contro un avversario molto importante, ce la giocheremo".



CORREA IN DUBBIO - "E' da valutare, ha un problemino che ancora ieri lo infastidiva ma vedremo come andrà la rifinitura. E' un giocatore importantissimo. Gli esami hanno escluso che ci possa essere qualcosa di serio ma è un infortunio simile a quello che ha avuto Cataldi tre giorni prima del Brescia".



INFORTUNATI - "Abbiamo un problemino anche con Marusic che probabilmente non me lo renderà disponibile per domani così come Lukaku. Jony, Lulic e Cataldi, invece, dovranno stringere i denti e penso che ci saranno".



POCHI TIFOSI - "La partita non è di domenica, la gente lavora. Ma ci aspettiamo un bellissimo colpo d'occhio non solo dalla nostra solita curva ma da tutto lo stadio perché domani avremo bisogno di tutta la nostra gente. I ragazzi per il percorso fatto e per il titolo vinto si meritano un grande pubblico".