Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli: "Ci sono giocatori che vanno in campo un po' meno, ma sia Badelj che Berisha non si sono mai lamentati con me e ci daranno una grande mano".



SU ANCELOTTI - "Parla il suo curriculum, la sua carriera, è un grandissimo tecnico. Ha fatto rimanere il Napoli ai vertici della classifica, incontreremo una grande squadra, con tantissimi elementi".



SULLE BIG - "Lazio piccola con le grandi? No, l'abbiamo dimostrato anche l'anno scorso, con ottime gare contro le big. Dobbiamo essere bravi e mantenere la concentrazione elevata". SU LUIS ALBERTO - "È molto intelligente tatticamente, è importante e sta tornando ai suoi livelli. Da qui alla fine del campionato ci darà tante opportunità".



SUL MERCATO - "L'esterno destro? Ci stiamo lavorando, con la società c'è grande sintonia. Però abbiamo 29 gioocatori, dovrà uscire qualcuno, dopo l'uscita di Rossi siamo in 28. È normale che io abbia gente che vuole rimanere. Vogliamo prendere giocatori di rilievo, non chi ci vogliono cedere. Murgia e Caceres via? Non sono stati convocati, sebbene si siano allenati bene anche nella giornata di ieri. Stanno facendo delle valutazioni, sono dei grandi giocatori. Il primo ha avuto meno spazio di quello che pensavo, stiamo valutando di mandarlo a giocare nel girone di ritorno. È stato importante, come Caceres, che si è allenato nel migliore dei modi. Per questa trasferta li ho risparmiati".



SUL NAPOLI - "Hamsik, Insigne e Allan li ho visti spesso in panchina. Sono assenze importanti, senza Koulibaly non li ho mai visti. Vedremo come sarà il Napoli senza di lui, ma Maksimovic e Albiol hanno dimostrato di essere importanti. Stanno facendo molto bene, l'anno scorso ha fatto il record di punti, nonostante il cambio di allenatore è ai vertici. In casa non hanno mai perso e dovremo essere bravi per fare punti al San Paolo, nessuno ci è riuscito".