Le prove tattiche non lasciano dubbi: Inzaghi contro l'Apollon varerà un robusto turnover. Rispetto alla gara del Castellani di campionato, contro l'Empoli, dovrebbero cambiare otto undicesimi.



Una vera e propria rivoluzione in formazione, a partire dalla porta dove Proto farà il suo esordio con la maglia della Lazio. Una nuova Lazio: confermati solo Acerbi e Milinkovic, con Luis Alberto in campo per l'assenza di Correa, squalificato, per supportare Caicedo. Una nuova Lazio, che dovrà ben figurare nella gara d'esordio.