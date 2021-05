Al termine del ko di Firenze, Simone Inzaghi ha parlato a Dazn: "Siamo delusi, sapevamo sarebbe stata dura. Abbiamo fatto un buon primo tempo, purtroppo gli episodi hanno indirizzato la gara. Potevamo difendere meglio, poi nella ripresa si è giocato veramente poco... C'è rammarico".



SU LUIS ALBERTO - "Da 25 giorni convive con un problema alla caviglia. Avevamo problemi importanti: Lazzari ha giocato e stanotte aveva 38 di febbre, Milinkoic credo si sia fratturato il setto nasale. Nella ripresa non è più stata una partita di calcio, non si è più giocato".



SULLA CHAMPIONS - "Nel girone d'andata abbiamo perso punti, ma tra Fiorentina e Fiorentina abbiamo vinto 14 partite su 19. Andiamo avanti a testa alta, saremo comunque nelle coppe europee. Certo, per come è andato il primo tempo rimane dell'amaro in bocca".