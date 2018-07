Una serata di festa, con il calendario di Serie A a dominare la scena anche nel ritiro della Lazio, ad Auronzo di Cadore. Al Palaroller la Lazio ha presentato la terza maglia e si è goduta l'affetto del suo pubblico. Mister Inzaghi, durante la serata, si è soffermato sulla stagione alle porte: “Colgo l’occasione per ringraziare la località che da undici anni accoglie la squadra: Auronzo di Cadore. Ringrazio il mio staff ed i miei calciatori. Per noi questo è un momento molto importante, dobbiamo lavorare tanto. Stiamo svolgendo dei carichi di lavoro importanti che ci torneranno utili durante l’anno. Non facciamo promesse, il nostro obiettivo è di poter fare una grande cavalcata cominciata lo scorso anno con la Supercoppa che, non bisogna dimenticare, questi ragazzi l’hanno vinta. Ce la metteremo tutta, sappiamo che incontreremo squadre importanti. Abbiamo acquistato ottimi giocatori, saremo pronti. Forza Lazio!”