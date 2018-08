Inzaghi non cambia idea. Va avanti con il modulo che ha fatto le fortune della Lazio durante la scorsa stagione: 3-5-1-1. Due sconfitte alle prime due giornate di campionato con quattro gol subiti e soltanto uno realizzato, cinque match consecutivi senza vittorie (sommando quelli della scorsa stagione), non bastano a fargli cambiare idea.



TATTICA LAZIO - Non cambia idea, Simone Inzaghi, come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico piacentino non ha intenzione di cambiare modulo: si andrà avanti col 3-5-2. Poche palle gol create contro Napoli e Juve, una serie di meccanismi che non sembrano più brillanti, ma Inzaghi aspetta che i suoi giocatori ritrovino la condizione migliore. Colpa dello stato di forma, non del modulo, questo l'Inzaghi-pensiero. E il modulo non cambia.