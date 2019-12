Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Rennes: "Noi abbiamo preparato la partita bene, i ragazzi sono stati bravi in questi tre giorni. Non so cosa abbia detto l'allenatore del Celtic, ma noi vogliamo fare una gara importante e fare una bella figura qui. Poi vedremo cosa succederà, sappiamo che in Europa nessuno regala niente".