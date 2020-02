La Lazio di Simone Inzaghi sfida tutti. Il Corriere dello Sport di oggi titola: "Vi sfido io", in riferimento all'allenatore biancoceleste Simone Inzaghi. Dalle giovanili del club fino a lottare per lo Scudetto contro Inter e Juventus, entrambe battute in campionato.



SCUDETTO LAZIO - Il secondo posto della Lazio nasce nell'intervallo. In quello di Lazio-Atalanta, in quello di Lazio-Inter: Simone Inzaghi riesce a tirare fuori il meglio dai suoi proprio nei 15 minuti tra i due tempi.