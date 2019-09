Lotito e Tare a Formello non ci saranno, sarà mister Inzaghi a parlare alla squadra nel pomeriggio. Il confronto è inevitabile, troppo dura la sconfitta contro la Spal, che a Roma sa di dejavù. E Inzaghi vuole subito voltare pagina.



CONFRONTO CON LA SQUADRA - Come riporta Lalaziosiamonoi.it, il mister ha analizzato insieme al suo staff il match di Ferrara, ha individuato gli errori e vuole metterci subito una pietra sopra. Si è preso tempo per riflettere, oggi parlerà alla squadra per ripartire col piede giusto.