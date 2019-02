Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, commenta la sfida persa contro il Siviglia: "Diciamo che abbiamo preso un gol che andava evitato, il Siviglia riparte bene ma siamo stati bene in campo. Nel secondo tempo abbiamo rischiato su altre ripartenze, ma la partita è stata equilibrata. Purtroppo ci sono stati diversi infortuni".



Così sugli infortunati: "A Parolo si è girata la caviglia, è molto molto gonfia. Per Luis Alberto è una ricaduta del problema all'adduttore che ha avuto negli ultimi 15 giorni, Parolo sicuramente sarà out mentre per Luis dovremo aspettare e valutare". Chiosa finale su Immobile e Milinkovic-Savic: "Immobile sta molto meglio e anche Milinkovic sta migliorando. Proveremo a recuperarli nelle prossime 48 ore, già per domenica".