Jony deve re-inventarsi. Lo ha detto Inzaghi in conferenza stampa, a sinistra il ritorno di Lukaku, di fatto quasi un nuovo acquisto, aumenta ulteriormente la concorrenza. Per questo il piede sinistro delizioso dello spagnolo potrebbe tornare utile come mezzala: anche in quel reparto la concorrenza è alta e molti giocatori trovano poco spazio (anche Berisha scalpita).



NUOVO RUOLO - Inzaghi vorrebbe provarlo in mediana, per esaltare il suo sinistro e sgravarlo di compiti difensivi eccessivi. Come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe una mezzala di qualità, nata per proporre e colpire col mancino: anche Jony sarebbe stuzzicato dalla prospettiva, vuole dare un contributo maggiore, si metterà a disposizione. E magari potrebbe ripercorrere la strada di Lulic, che grazie alla sua duttilità alla lunga a Roma si è imposto.