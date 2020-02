L’incredibile annata della Lazio non è passata inosservata in giro per l’Europa. Diversi club osservano Simone Inzaghi, che sta portando a livelli altissimi i biancocelesti. Tra queste, secondo quanto riferito dallo spagnolo Don Balon, c’è anche il Barcellona. I blaugrana, che da poco hanno sostituito Valverde con Setien, starebbero pensando anche ad Inzaghi per la prossima stagione, quando ci potrebbe essere una nuova rivoluzione in Catalogna. Il Barcellona studia da lontano Inzaghi, il cui contratto con la Lazio è in scadenza nel 2021.