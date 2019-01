Inzaghi prova la carta della disperazione e piazza a destra Marco Parolo. Questa la novità dell'allenamento anti-Juventus andato in scena oggi al centro Sportivo di Formello Senza Acerbi e Marusic il tecnico prepara la sfida con Allegri. E vuole sorprenderlo con una carta segreta.



MOSSA A SORPRESA DI INZAGHI - Alla seduta non hanno partecipato Lukaku, vicinissimo al prestito al Newcastle, e Luiz Felipe, che ha rimediato una lesione alla coscia destra contro il Napoli. Domani prove tattiche, ma la novità del giorno è Parolo sull'out di destra: a quel punto Luis Alberto potrebbe scalare in mediana, con Correa dietro Ciro Immobile.