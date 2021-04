La Lazio attende ancora il rientro del suo condottiero. Mister Simone Inzaghi non ha ancora ricevuto il via libera per seguire i suoi calciatori. In questi due giorni effettuerà il tampone, e se quest'ultimo sarà negativo, allora il tecnico piacentino potrà finalmente riabbracciare la sua squadra e guidarla in una trasferta tabù per lui.



Ebbene sì, perché in 5 precedenti finora al San Paolo tra campionato e Coppa Italia, Inzaghi e la sua Lazio non hanno mai vinto. Un pareggio nella prima stagione e poi 4 sconfitte. Considerando la corsa Champions nella quale i biancocelesti e il Napoli si ritrovano contro, non c'è momento migliore per invertire una volta per tutte questo trend negativo.