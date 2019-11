Ospite a Sky Sport, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha così parlato delle scelte in vista del Cluj: "Siamo appesi ad un filo, la matematica non ci condanna, vogliamo fare una ottima partita col Cluj sapendo che all'andata abbiamo perso una partita immeritatamente. Avremmo meritato sei punti con il Celtic, minimo quattro e invece ne abbiamo fatti zero. Gli episodi non ci hanno aiutato, penso al rigore nettissimo su Immobile dell'andata. Caicedo? Ha avuto qualche problema, ne parlerò con lui e domani sicuramente Immobile non giocherà dall'inizio, viene da tante partite e abbiamo tanti altri giocatori che hanno dimostrato di star bene".