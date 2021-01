Laha effettuato le seconda seduta di allenamento consecutiva di mattina. I biancocelesti si sono ritrovati sul campo centrale diper le prime prove tattiche anti, scattate dopo la mobilità articolare e possesso palla.In base alle squadre schierate da, considerando che siamo all’antivigilia del match valido per gli ottavi di finale di, tra i pali contro i ducali tornerà. Davanti a lui terzetto formato dasul centrodestra (il numero 16 ci ha già giocato contro l'Inter e l'Hellas Verona in quel ruolo),al centro e il solitosul centrosinistra. A centrocampo confermati, mentrefarà le veci di Milinkovic,quelle di Leiva.A sinistra dopo oltre un mese out è destinato a tornare dal 1’dal canto suo sogna una chance nel secondo tempo. Infine, in attaccova verso il ballottaggio con. Uno dei due affiancherà. Mentre i compagni si allenavano sul campo centrale, su quello accanto si è visto anche. Il centrocampista dopo il guaio muscolare accusato contro il Parma in campionato oggi ha lavorato a parte correndo a secco. Differenziato anche per. Per lui allunghi e scambi con mister Fonte.Non si è visto di nuovo. Il brasiliano in questi giorni è tornato in Germania per effettuare dei controlli alla solita caviglia dolorante. Salterà la sfida di Coppa Italia, ma rischia anche per ildomenica. Inzaghi spera di recuperarlo subito. Infine, oggi è toccato ail turno di riposo. Il bomber biancoceleste è ancora affaticato dopo la grande vittoria nel. A conferma di ciò, ieri la Scarpa d'Oro in carica aveva effettuato solo metà allenamento per poi rientrare negli spogliatoi.