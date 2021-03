In seguito alla rifinitura condotta a Formello, Simone Inzaghi ha presentato il match contro il Bayern Monaco in conferenza stampa. Ecco come si è espresso l'allenatore della Lazio e con lui il centrocampista Gonzalo Escalante.



Si parte con Inzaghi.



Quanto è importante questa sfida di ritorno?

"Penso che questa sfida sia importantissima. Abbiamo lavorato tanto per giocare partite così e la affronteremo nel migliore dei modi anche perché in questa Champions eravamo imbattuti fino a prima del Bayern".



Quanto sarebbe importante fare la Champions con più regolarità?

"Sicuramente bisognerebbe farla con più frequenza. Abbiamo raggiunto gli ottavi dopo vent'anni e il girone dopo dieci. Sappiamo che non è semplice confermarsi, ma vogliamo riuscirci, anche se ci sono tanti avversari difficili".



Quanto conterà la prestazione domani sera?

"Dovremo fare una prestazione importante contro i campioni di tutto. Dovremo correre tanto ed essere aggressivi e determinati. Loro sono fortissimi e hanno meritato tutti i traguardi raggiunti".



Cosa si aspetta dai suoi?

"Dovremo giocare una partita importante. In Champions abbiamo fatto tre pareggi in trasferta e probabilmente avremmo meritato di più. Contro il Bayern sarà dura, ma noi dovremo dare il massimo".

"Dobbiamo goderci una serata del genere fino in fondo. Il nostro cammino è stato molto buono, siamo riusciti a tornare negli ottavi. All'andata abbiamo compromesso il passaggio del turno, ma daremo comunque tutto"."Io ho sempre sognato di giocare in Serie A. Leiva è un calciatore top, l'ho sempre ammirato e ora posso seguirlo sul campo. Qui mi trovo bene, mi piace tanto giocare davanti alla difesa, anche se non ci ho giocato molto in passato"."Andremo lì a fare la nostra partita, se giochiamo come sappiamo possiamo anche vincere"."Loro sono i campioni del Mondo e sarà dura, ma noi andremo lì per vincere e fare la nostra partita"."Tantissimo, penso che domani sarà una partita che sognano tutti e per noi sarà importante per continuare su questa via anche in campionato".