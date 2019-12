Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa dai biancocelesti 2-0 contro il Rennes: "Ci aspettavamo una partita difficile in uno stadio così pieno. Il primo tempo dovevamo fare meglio, loro hanno avuto maggiore intensità, poi anche le notizie negative che arrivavano dalla Romania ci hanno fatto un po' calare. La qualificazione comunque non è stata persa oggi, il girone non era semplice ma c'è un po' di rimpianto per le altre partite: abbiamo fatto buone gare, raccogliendo meno di quanto meritassimo. In ogni caso rifarei le stesse scelte, è impensabile impiegare sempre gli stessi giocatori in tutte le partite. Da alcuni ho avuto risposte positive, da altri meno. Adesso dobbiamo rituffarci sul campionato a partire da lunedì quando affronteremo una squadra in grande forma come il Cagliari. Avremo bisogno di un'ottima partita ma siamo fiduciosi".