Al termine del derby dominato contro la Roma, Simone Inzaghi ha parlato a Sky: "Una grandissima gara, i ragazzi sono stati splendidi, avevo già visto gli occhi giusti. Abbiamo strameritato questa vittoria, ci dà grande soddisfazione. La Lazio ha lasciato dei punti, abbiamo avuto 14 casi di Covid e abbiamo giocato ogni due giorni".



SU LAZZARI - "Bravissimo come tutti i suoi compagni. E pensare che ha fatto le due ultime partite con problemi fisici, si merita tutto".



SULLA CLASSIFICA - "E' la terza vittoria consecutiva, dobbiamo mettere sempre in campo rabbia e determinazione come stasera. Spero di poter ruotare questi calciatori".