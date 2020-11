Le parole di Simonealla vigilia di, quarta giornata del girone F diChe partita ti aspetti domani?"Sappiamo dell'importanza della partita di domani perché era uno dei nostri obbiettivi passare il girone ma mancano tre partite. Domani affrontiamo una squadra di qualità e forte che recupera giocatori importanti. Servirà una gara di carattere. Dobbiamo recuperare energia perché a Crotone è stata dispendiosa".Sui risultati dei tamponi..."Per questa domanda non ho ancora notizie ufficiali. So però che posso avere di nuovo Ramos, calciatore per noi importanti. Tra oggi e domani valuterò se impiegarlo dall'inizio".Sulla fascia di capitano affidata a Luis Alberto a fine match sabato a Crotone..."Luis Alberto lo ha dimostrato cosa rappresenta per noi. Giocatore importantissimo che ha dato una grande risposta sul campo. Ora ci aspettiamo delle conferme fuori dal campo, ma non ho dubbi perché il ragazzo mi è sembrato sereno".Secondo te la Lazio è sottovalutata?"Sul fatto che non ci danno mai per favoriti succede spesso. In questi anni siamo cresciuti tanto, in questa stagione abiamo avuto tante defezioni, ma ora spero di recuperare tutti. Domani avremo ancora qualche problematica a metà campo, ma se non parlano di noi non mi dispiace, noi conosciamo il nostro valore quando siamo al completo".Su Strakosha e il caso Peruzzi..."Su Peruzzi si sa che in tutte le famiglie ci possono essere delle incomprensioni, ma sono convinto che si possano risolvere al più presto. Strakosha stamattina ha fatto un lavoro con Grigioni e Zappalà. Reina giocherà domani, poi per Thomas vedremo domenica".Sull'eventuale risultato di Borussia-Bruges..."Questa domanda me la son posta, non è facile dare una risposta sul risultato che vorremmo. Noi intanto dobbiamo pensare a battere lo Zenit, poi quello che succede a Dortmund ci deve interessare fino a un certo punto".