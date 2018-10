Nessun cambio, si rimane a 3. La difesa della Lazio resterà a 3, nonostante, durante il test contro la Primavera di sabato scorso, Inzaghi avesse provato i 4 elementi nel pacchetto arretrato.



TEST- Il test, come riporta la Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare utile in Europa League. Verso Parma al fianco di Radu e Acerbi si prospetta un ballottaggio tra Wallace e Luiz Felipe. Bastos e Caceres sembrano indietro, anche per il rientro da viaggi lunghi con le loro Nazionali.