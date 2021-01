All'indomani della sconfitta contro l'Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia la Lazio è già tornata in campo a Formello. Solo palestra per i titolari di ieri. Per chi invece non ha giocato, o è entrato nel secondo tempo, seduta perlopiù tecnica, basata su possesso palla, partitella con le porticine e infine partita classica. Tutto l'allenamento in gruppo per Luis Alberto. Il Mago è recuperato per domenica. Prima ha indossato la casacca da jolly, mentre nella partitella finale via libera anche ai contrasti per lui. Allenamento completo anche per il nuovo arrivato Musacchio. La seduta odierna si è chiusa con una fase atletica basata sulle navette. Lavoro differenziato per Caicedo. L'attaccante ecuadoregno ha effettuato un po' di corsa lenta intorno al campo con le scarpe da ginnastica. Assenti invece Strakosha, Luiz Felipe e Cataldi.