Simone Inzaghi, allenatore della, ha parlato così a Sky Sport dopo il successo con il Sassuolo: "E' stato un esame complicato, il Sassuolo è un'ottima squadra, arrivavamo da una partita di Coppa disputata due giorni fa, ma oggi la squadra ha fatto una grande gara.ma ho dei ragazzi straordinari. La vittoria nel derby? Sappiamo cosa rappresenta a Roma, ma poi ci sono state altre sfide. Ora abbiamo due sfide con la Lazio, il calendario è fitto, cercheremo di fare del nostro meglio. Correa mezzala sinistra? E' un'opzione. Oggi ha fatto una grande partita. Gli serve il campo, il minutaggio. E' un giocatore che mi piace molto, è tecnico ma anche molto intelligente.oggi ha giocato con un antidolorifico. Anche Caicedo non stava bene, non era neanche sicuro che venisse in panchina".