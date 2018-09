Inzaghi sceglie il portiere per la prima partita di Europa League. Sarà il nuovo acquisto estivo Silvio Proto a difendere i pali della squadra biancoceleste per la prima volta. Chiare le gerarchie: l'esperto Proto giocherà le partite di coppa, a partite dal match contro l’Apollon Limassol, giovedì all’Olimpico. A riposo Strakosha, che ha salvato il risultato contro l'Empoli a tempo scaduto.



ESORDIO - Per Proto sarà l'esordio, la prima partita ufficiale da giocatore della Lazio. Nelle amichevoli estive ha fatto bene, si è dimostrato all'altezza, ha stupito con ottime parate, come contro l’Arsenal a Stoccolma. Inzaghi lo ha osservato, si fida delle sue capacità, lo ritiene un profilo esperto e all'altezza, di caratura internazionale, dopo le esperienze all'Anderlecht e all'Olympiacos. Sarà lui il titolare, e non sarà l'unica novità di formazione contro l'Apollon.