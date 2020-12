In attesa di, Simoneha presentato il match in conferenza stampa. Ecco come si è espresso il tecnico piacentino."Domani è come se fosse una finale. In questi anni le finali le abbiamo giocate molto bene e speriamo che sia così anche domani. E' una gara che varrà la storia del nostro club. Sono venti anni che non arriviamo agli ottavi"."Oggi faremo allenamento. Non ci saranno di sicuro Muriqi e Lulic. Valuteremo oggi Correa e Patric. Per entrambi ci sono diverse speranze"."Assolutamente no. Chiederò ai ragazzi di ottenere il massimo con la mente libera. Con la consapevolezza di essere forti per poter battere il Bruges"."Più che svolta penso che siamo andati anche al di là delle attese, ma ci credevo molto al passaggio del turno. Con 9 punti in 5 gare in altre circostanze probabilmente saremmo già passati. In realtà ci manca ancora la matematica e speriamo che la otteremo domani"."Sì, anche se non bisogna mai guardare indietro, ma non è giusto neanche dimenticare. Questi ragazzi sono quattro anni e mezzo che mi danno tante gioie. E' normale che per noi domani sarebbe come mettere un'altra medaglia nella nostra bacheca. Mancano novanta minuti, ma giocheremo con la mente libera e la consapevolezza di essere una squadra forte che se l'è sempre giocata con tutti"."Io non penso solamente a quella gara. Ne abbiamo giocate altre che abbiamo gestito bene. Domani sarà una finale e dovremo giocarla con il piglio giusto"."Senz'altro lo spirito di squadra. L'unione e la compattezza. Abbiamo avuto dei momenti difficili in quest'inizio stagione, però la squadra si è sempre compattata, ha sempre cercato di fare ottime prestazioni e grazie a questo ci stiamo giocando gli ottavi di finale di Champions dopo 20 anni".