In attesa di, prevista domani alle ore 18:00 allo stadio, ecco come ha presentato il match in conferenza stampa SimoneSull'umore pesa più l'entusiasmo o il rammarico per i forfait?, veniamo da un ottimo periodo, una buonissima striscia di vittoire, poi nel calcio ci sono imprevisti come Luiz Felipe e Luis Alberto. Guardiamo avanti, a domani, troveremo il Sassuolo, avversario temibile".Il mercato è diventata una necessità?. Ramos ha lasciato un bel buco nella nostra retroguardia che dovremo coprire, ma ora dobbiamo pensare a domani perché nonostante le assenze sappiamo che possiamo fare bene".Cosa temi di più del Sassuolo?. Gioca un bel calcio, ha un'ottima classifica. Noi dovremo mettere la cattiveria delle ultime partite".Il campionato della Lazio parte domani?"Credo che sia cominciato da 25 partite tra Champions e Coppa Italia., e ora dovremo giocare nel migliore dei modi la sfida contro il Sassuolo".La Lazio del derby è all'80% della condizione? E su Akpa Akpro.... E' un ragazzo con grandi qualità fisiche e tecniche. Siamo molto contenti di lui. Cerca sempre di farsi trovare pronto e deve continuare così.. E' normale che giocando così tanto devo individuare bene chi deve rifiatare. Domani vogliamo fare una grande partita per allungare la striscia positiva".La tua questione rinnovo ha sbloccato la squadra?"Penso di no perché. Finisco partite e allenamenti sempre senza voce. Diamo sempre tutto io e il mio staff. Secondo la grande svolta per noi è la possibiltà di avere tutti a disposizione. Dopo il Covid non abbiamo mai avuto la possibilità di alternare tutti. Sembrava arrivato il sereno, ma purtroppo abbiamo perso per molto Ramos e speriamo che Luis Alberto torni presto".E' il momento decisivo della stagione? Quanto cambierà la Lazio senza Luis Alberto?lo sappiamo per il modo di interpretare le partite, ma faremo una grande partita ugualmente.compresa la Coppa Italia, e cercheremo di affrontare questo mini ciclo nel migliore dei modi".Alla Lazio non servirebbe una pedina di qualità in difesa? E sul partner di attacco di Immobile per il Sassuolo..."Fortunatamente tutti gli attaccanti ora stanno bene, e poi ho Pereira. Perciò. Per la difesa, che già avevamo limitato per colpa dell'intervento che ha subito contro il Frosinone. Chi giocherà però farà di tutto per rimpiazzarlo nel migliore dei modi".