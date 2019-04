Secondo quanto riportato da Sky Sport Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, avrebbe deciso la formazione per l'importante sfida di stasera che i biancocelesti giocheranno contro la Spal. Correa non è al 100%, per questo in attacco Caicedo dovrebbe affiancare Immobile. In difesa Patric, Acerbi e Bastos, mentre a centrocampo Marusic potrebbe essere preferito a Romulo.