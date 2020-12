In attesa della rifinitura e poi della partenza per, Simoneha presentato il match contro il fratello Pippo e si è espresso anche sul sorteggio degli ottavi di finale diche ha accostato laal. Ecco come si è espresso il tecnico biancoceleste ai canali ufficiali del club capitolino: ", ma ognuno farà la migliore partita nel migliore dei modi per 95′. Saremo avversari, ma alla fine ci abbracceremo. Sarà una grande soddisfazione per i nostri genitori e i nostri figli".E continua: ". Il Benevento e la Lazio vengono da due ko immeritati in campo, noi dobbiamo migliorare la nostra situazione in classifica".Sul momento difficile in campionato: "In questo momento il cammino all’Olimpico non è positivo, ma è normale che. La Champions ci ha portato via tante energie fisiche e mentali, ma abbiamo parecchio tempo per recuperare i punti perduti".Sugli acciaccati: "Avremo qualche assenza fra squalifiche e infortuni, mae possono fare una gran partita".Sul sorteggio Champions: "Penso che tutte le squadra di prima fascia fossero nell’elìte mondiale. Affrontiamo il Bayern campione d’Europa ma sarà di grande stimolo per tutti.e cercare di arrivare a quella partita di febbraio nel migliore dei modi".