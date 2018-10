Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato a Sky Sport la vittoria per 2-0 contro il Parma: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice, ma i ragazzi sono stati bravi. Il Parma cuce gli spazi e siamo stati bravi ad aspettare il secondo tempo e poi la fortuna di avere giocatori forti in panchina. Immobile? Ho già detto che il ct della Nazionale è un grande allenatore, ci sono delle gerarchie che possono cambiare. Ciro deve far bene alla Lazio e si toglierà delle soddisfazioni. Le ultime sette partite di campionato ne abbiamo vinte sei, abbiamo abituato tutti a vincere con tanti gol di scarto. C’è da tener conto che la Serie A è un livello superiore dello scorso anno. Berisha è un giocatore che unisce le due fasi nel migliore dei modi, unisce qualità e quantità. Quando Tare mi ha parlato di lui ero euforico perché sapevo che poteva far bene. Adesso si sta riprendendo, è un giocatore su cui punto parecchio e ci potrà aiutare molto. In attacco ho l’opportunità di scegliere e lo farò di volta in volta. Questa settimana ho scelto Luis Alberto perché aveva lavorato bene durante la settimana, poi si sono allargati gli spazi e ho inserito Correa. Ho perso la voce, mi ci vorrebbe tempo per recuperarla ma non abbiamo tempo perché giovedì c’è già da affrontare il Marsiglia”.