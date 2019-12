Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa italiana contro la Juventus: "Domani la partita è differente rispetto al campionato. In 90-120 minuti si gioca il primo trofeo stagionale. Non bisognerà commettere errori perché si affrontano due squadre che in ogni momento possono far male. Siamo in un ottimo momento, veniamo da 8 vittorie consecutive in campionato e la squadra ha delle certezze. La quarta finale in due anni e mezzo, un percorso iniziato da lontano. Partita a sé, diversa da una di campionato, dove si ha tempo di rimediare nella partita successiva, mentre qui si gioca un trofeo".



IL TRIDENTE DELLA JUVE - "Credo che indipendentemente dalla formazione, la Juventus ha grandissime potenzialità e qualità. Noi ci siamo preparati a qualsiasi evenienza. Mi sono raccomandato di fare una partita molto concentrata. In campionato abbiamo avuto atteggiamenti importanti, dove abbiamo preso un gol a difesa schierata e superiorità numerica".



PRECEDENTI CON LA JUVE - "Le tre vittorie? Sono state tre partite differenti. La prima volta in Supercoppa la ricordo con più piacere perché ci giocavamo un trofeo a inizio stagione. Questa viene dopo 22 partite nostre e sarà diversa. Noi dovremo fare una partita molto attenta, spendo che sulla carta la Juventus ha potenzialità maggiori. Conta però il campo, dove abbiamo dimostrato di avere qualità importanti".



GARA PIU' IMPORTANTE? - "Tutte le finali sono importanti. Io ho la fortuna di avere un gruppo straordinario che mi ha seguito ogni giorni in questi tre anni e mezzo. Questa è la quarta finale e non so se sarà la più importante. Sarà una partita importantissima in un momento in cui la squadra sta bene e ha raggiunto certezze diverse rispetto a due anni e mezzo fa. Veniamo da una grande striscia che vogliamo prolungare per continuare un qualcosa di straordinario".



APPROCCIO JUVE - "Probabilmente l'approccio della Juventus potrebbe essere diverso. Se vado a rivedere la partita dell'Olimpico la Juventus aveva approcciato benissimo. Io mi tengo i tre punti dell'Olimpico e so di incontrare una squadra che finora ha perso solo con noi ed essendo la Juventus, abituata a vincere, ha subito qualche critica dopo lo stop di Roma che l'ha caricata ancora di più".



I BIG SUL MERCATO - "​Sappiamo di avere un'ottima squadra con giocatori di qualità. La società è stata brava a mantenerli nonostante le richieste. Il mio pensiero era mantenere i pezzi migliori e integrarli con nuovi acquisti per migliorare la qualità della rosa."