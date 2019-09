Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta per 4-0 dai suoi contro il Genoa: "Sono stati bravi i ragazzi, abbiamo interpretato la gara da subito compatti, giocando il nostro calcio. Siamo stati cinici, abbiamo sfruttato le occasioni, probabilmente dovevamo fare un gol in più nel primo tempo, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Dobbiamo pensare a giovedì, ma è un'ottima risposta. Sono sempre abbastanza elettrico in panchina, oggi era importante per noi. La classifica doveva essere migliore per quello che abbiamo espresso, abbiamo meno punti di quello che meritiamo. Giocare bene va benissimo, ma dobbiamo essere cinici e muovere la classifica, i dieci punti non corrispondono a quello che abbiamo fatto".



SU IMMOBILE- "Se n'era parlato troppo, è una cosa che potevo prevedere. Dopo il Parma era stato risolto tutto, si è detto tanto per la partita di Milano ma ho diversi giocatori a disposizione. Ha fatto una partita straordinaria, ma non è una novità per lui. L'avevo detto dopo la partita cos'era successo. Sono cose che succedono spesso, anche lontano dai riflettori. Con il Parma è successo sotto gli occhi di tutti, ma io ero molto tranquillo. Era bastata un'occhiata per mettere le cose a posto".



RISPETTO ALL'INTER - "Hanno fatto tutti molto bene, come a Milano, dove abbiamo peccato di non andare in vantaggio, hanno fatto bene anche a Ferrara. Dobbiamo crescere, ma ero più preoccupato gli altri anni quando si perdeva. Abbiamo creato calcio, il problema è che bisogna tenere per un'ora e mezza. Oggi siamo stati compatti, abbiamo vinto una partita per noi importante e non semplice. Caicedo è un giocatore importante che anche dopo il primo anno ho sempre difeso, è utile alla squadra. Per il nostro gioco si fa sempre trovare pronto. A Milano aveva fatto bene, l'ho cambiato perché a fine primo tempo mi aveva detto che aveva un problemino, altrimenti non l'avrei cambiato".