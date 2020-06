Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla a Sky Sport dopo il ko contro l'Atalanta: "C'è dispiacere di aver preso il 2-1 di Gosens che era evitabile. Avevamo qualche defezione, qualche giocatore che ha chiesto il cambio, Luis Alberto che negli ultimi giorni ha avuto qualche fastidio e non aveva più di 70 minuti. Spiace perché il secondo gol lo accetto, il terzo no: dovevamo fare meglio".



CORSA SCUDETTO - "Se si complica la strada? Sì, si complica, era da 21 partite che non perdavamo e l'Atalanta era l'avversario peggiore da incontrare".



SUL PROSIEGUO - "Non mi piace perdere, le assenze pesano, poi gli acciacchi. Dobbiamo essere bravi a recuperare giocatori importante, forze ed energie. Non siamo stati fortunatissimi, perché credo che siamo l'unica squadra a giocare ogni tre giorni le prime tre partite, ma ormai i calendari sono stati fatti".