Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Siamo in un momento nel quale abbiamo offerto una delle migliori prestazioni, senza ottenere risultato. Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo perché non è da tutti giocare così bene in uno stadio molto importante. Avremmo meritato di più e torniamo dalla trasferta scozzese con zero punti. Dobbiamo recuperare in fretta perché domani ci attende una partita molto importante. È necessario continuare a lavorare credendo nelle nostre forze: partite come quella di Glasgow non devono più capitare, perché prestazioni simili devono essere capitalizzate".



POCO TEMPO - "Devo ancora valutare le condizioni dei miei ragazzi, qualche giocatore era stanco dopo l’incontro di giovedì. La formazione che schiererò dipenderà anche dai recuperi dei miei calciatori: con i turni infrasettimanali, le squadre che giocano in Europa League sono penalizzate. Basterebbe iniziare il campionato due settimane prima senza inserire i due turni infrasettimanali, in questo modo avremmo modo di recuperare meglio da queste partite europee giocando, ad esempio, di lunedì".



SULLA SQUADRA - "Luis Alberto può giocare come mezz’ala ma anche come seconda punta. Quando giocava alle spalle di Immobile, Correa non era con noi e Caicedo non stava così bene. Lo spagnolo sta giocando molto bene a centrocampo raggiungendo traguardi importanti. Se dovesse servire in attacco, lo schiererò nuovamente come seconda punta".