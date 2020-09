L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha commentato a Sky Sport il successo sul campo del Cagliari: "Io penso che il problema del post lockdown siano stati i problemi a livello numerico; ora siamo ancora in emergenza, ma ho qualche elemento in più. Ha giocato Parolo nei tre di difesa, sono contentissimo perché i ragazzi si sono allenati con lo spirito giusto. Abbiamo fatto una gran gara in un campo non semplice, la vittoria è strameritata nonostante quanto visto in campo".