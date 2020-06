Simone Inzaghi può sorridere: la sua Lazio sta sprintando. I test fisici sono più che incoraggianti: a Formello li chiamano i "fantastici 4", come riporta il Messaggero. Luis Alberto, Marusic, Acerbi e Lazzari sono in ottima forma, i migliori secondo i test degli ultimi giorni effettuati nel centro sportivo di Formello.



ALLENAMENTI AD HOC E FORMA FISICA - La forma fisica ai giocatori della Lazio non manca, Inzaghi è più sereno: soprattutto Marusic sarà fondamentale per sostituire Senad Lulic, che deve ancora recuperare dalla sua operazione al ginocchio. Verrà dirottato a sinistra il montenegrino, che sta rispondendo presente.