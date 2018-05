Immobile fa sorridere Inzaghi. Ciro Immobile torna a correre, è accaduto questa mattina in compagnia del preparatore Bianchini, contro l’Inter tornerà a disposizione di Inzaghi. La sua speranza di partire titolare cresce, sta mostrando evidenti segnali di miglioramento, Inzaghi spera di averlo a disposizione.



FORMAZIONE LAZIO - Per il Crotone intanto il tecnico di Piacenza dovrà rinunciare a Parolo e Luis Alberto. Radu ce la fa, partirà titolare. Formerà con Caceres e de Vrij il terzetto difensivo. In attacco alle spalle di Caicedo si muoverà Felipe Anderson. Oggi è tornao in gruppo Lukaku, non dovrebbe insidiare Lulic per il posto da titolare. Solo panchina per Nani, che potrebbe essere fondamentale a partita in corso.