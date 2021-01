Dopo la vittoria contro il Sassuolo la Lazio stamani è già tornata in campo. Nel mirino c'è il doppio confronto con l'Atalanta, tra mercoledì e domenica in Coppa Italia e Serie A. Appuntamento oggi alle ore 11 sul secondo campo del centro sportivo di Formello.



SI RIVEDE IL MAGO - Ovviamente ai titolari contro il Sassuolo (più Caicedo) è stato risparmiato il lavoro in campo. Per gli altri seduta in campo. Presenti tutti quelli che non hanno giocato gli altri quattro subentrati ieri, tra i quali Parolo, il quale compie oggi 36 anni. Mentre i compagni si allenavano, lungo la fascia è spuntato Luis Alberto. Il Mago da ieri ha iniziato a lavorare in palestra e oggi ha riassaporato il campo con un po' di corsa lenta e delle leggere progressioni sui 50 metri. Ottima notizia per Inzaghi in vista soprattutto del secondo scontro con l'Atalanta, quello di domenica in campionato previsto al Gewiss Stadium alle ore 15:00.



ASSENTI - Oltre ai già citati titolari del match di ieri e Caicedo, ancora una volta assente Strakosha. L'estremo difensore albanese ha un leggero fastidio al ginocchio, ma allo stesso tempo è molto deluso dopo che è stato scavalcato da Reina nelle gerarchie di Inzaghi. Out Luiz Felipe. Il brasiliano ha già concluso la sua stagione dopo l'operazione alla caviglia destra. Infine, non si è visto di nuovo Cataldi.