Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Derby? Rifaccio i complimenti ai ragazzi per come l'hanno interpretato, non era semplice. Ora dobbiamo resettare l'entusiasmo e concentrarci per la sfida di domani. Sarà molto insidiosa. Fiorentina gara di confine? Senz'altro. Però mancano parecchie partite e da qui alla fine saranno tutte delle finali. Saranno importanti i punti in palio, è una gara insidiosa contro un'ottima squadra, un'avversaria veloce".



SU STRAKOSHA - "Thomas oggi ha avuto buoni riscontri, vedremo come reagirà la spalla. Stamattina l'allenamento è stato positivo, così come per Lulic. Immobile ha lavorato sempre a pieno regime, domani mattina avremo una sgambata, poi deciderò la formazione. Sono tutti convocati a parte Berisha, Wallace e Lukaku".