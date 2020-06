La Lazio si prepara per la ripresa della Serie A. E Simone Inzaghi studia il piano anti-tour de force. Come riporta Cittaceleste.it, il tecnico piacentino sa che i suoi, dal 24 giugno in poi, saranno impegnati ogni 3 giorni per completare le 12 giornate che restano e terminare il campionato.



STAFFETTE LAZIO - Per questo, 5 cambi o no, Inzaghi sta pensando a come utilizzare in ampiezza la sua rosa, sfruttando gli effettivi che, fino ad oggi, sono stati meno utilizzati. Ci sarà bisogno di tutti: Felipe Caicedo, ad esempio, in avanti sarà fondamentale, così come Adam Marusic, che potrà far avanti e indietro da destra a sinistra, finché non sarà a disposizione del tutto Senad Lulic. Ovviamente Inzaghi conta sui suoi big: da Luis Alberto a Milinkovic, passando per Immobile e Correa, dovranno dare il massimo ma andranno gestiti. Da Cataldi a Patric, il minutaggio delle prime scelte aumenterà molto: è la loro occasione di mettersi in mostra.