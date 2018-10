Luis Alberto e Milinkovic sono da recuperare. Come riporta il Messaggero,dopo le critiche ricevute in Nazionale dopo la prima sosta, il serbo torna in patria per vestire la maglia della Serbia. In casa Lazio non è passata inosservata la sua prestazione tutta sudore e recuperi-palla contro la Fiorentina, l'applicazione non manca, Milinkovic non ci sta a passare per "mercenario" su striscioni e affini. Come non ci sta Luis Alberto: la società non avrebbe gradito l'uso social di video per dimostrare la pubalgia (che a Formello non hanno diagnosticato o curato), ora Inzaghi deve studiare una strategia di recupero. Per tutti e due: insieme possono crescere, insieme hanno fatto le fortune della Lazio.