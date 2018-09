Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, analizza a Sky Sport il successo sull'Apollon Limassol: "Penso che il primo tempo sia stato buono, il rammarico è non aver segnato un gol in più che ci avrebbe fatto iniziare la ripresa con un altro spirito. L'Apollon è cresciuto in parte per demerito nostro, poi dopo il 2-0 loro hanno trovato un gol in maniera fortuita. Portiamo a casa il risultato, volevamo esordire con una vittoria e l'abbiamo fatto. Sappiamo che sarà un girone tosto e difficile, ma siamo pronti. Cosa mi è piaciuto? Sicuramente l'approccio, per alcuni era la prima partita quindi sono soddisfatto. Nella ripresa potevamo e dovevamo fare meglio. Nuovi in campo? Sono andati molto bene e sono contento per i ragazzi che hanno disputato un'ottima gara. Hanno giocato con personalità, ci tenevamo ad esordire nel girone con una vittoria perché non sarà facile. Caicedo? Non ho mai avuto dubbi su di lui, perché è un ottimo professionista. Lavora durante la settimana, fare il centravanti dietro Immobile non è semplice però sono soddisfatto di lui. Ha fatto un'ottima partita e sono convinto che da qui alla fine ci aiuterà tanto".