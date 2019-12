Alla viglia della sfida d’alta classifica tra Cagliari e Lazio, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa: “Partita molto difficile perché troviamo una squadra che sta facendo bene. Ha dimostrato di mettere in difficoltà chiunque. In questo momento siamo in un ottimo stato di forma, ma guardo anche indietro, quando non ottenevamo risultati nonostante le prestazioni. Adesso stiamo raccogliendo quanto meritiamo e siamo consapevoli delle nostre potenzialità”.



SULL’EUROPA LEAGUE – “Sapevamo che il nostro percorso era difficile. Dopo tanti anni non siamo riusciti a passare in Europa League, avevamo il dovere di passare la fase a gironi. Domani voglio una reazione e la testa deve essere alla partita contro il Cagliari. Poi penseremo alla Supercoppa”.



SUL CAGLIARI – “Il Cagliari è la squadra rivelazione, ha anche un ottimo allenatore. Hanno fatto un buon mercato estivo e ora la loro rosa è profonda in tutti i reparti. È una squadra che concede poco, fanno molto pressing”.