L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa del prossimo impegno di campionato contro il Crotone.



180 minuti che valgono una stagione...

"Sì, diciamo che sono le ultime due partite, abbiamo prima questa di Crotone che sarà importante e difficile perché loro si giocheranno tanto, così come ci giochiamo tantissimo noi. Tutte e due le squadre hanno grandissime motivazioni. Ci siamo preparati al meglio, per uno stadio pieno di entusiasmo. Anche questa volta non saremo soli, i nostri tifosi ci accompagneranno".



La Lazio merita di entrare tra le prime 4?

"Noi abbiamo fatto qualcosa di straordinario per essere lì a giocarcela con queste squadre, corrazzate costruite con altri budget. Sappiamo di essere lì, facendo dei record. Abbiamo vinto in trasferta come non era mai accaduto, così come i gol segnati. Saranno 54 le partite con quella di domani, siamo lì e ce la giocheremo fino alla fine".



Situazione de Vrij?

"Sono tranquillissimo per quanto riguarda de Vrij, so che tipo di ragazzo e professionista sia. Sono sicuro che onorerà la maglia per rispetto dei tifosi, della società e dei propri compagni. Con loro in questi tre anni è stato benissimo. Credo che la cosa fosse chiara da diverso tempo, probabilmente si è sbagliata la tempistica. A me non cambia niente, sono concentrato sulle cose di casa mia. Dobbiamo cercare di fare molto bene la partita di domani"



Come stanno Radu e Lukaku?

"Radu sta bene, valuteremo domani se partirà dall'inizio. Lukaku non ha recuperato, quindi non partirà assieme a Immobile, Parolo e Luis Alberto. Bruno Jordao è andato a giocare con la Primavera, gli altri 21 partiranno. Per gli assenti, speriamo tutti quanti di poterli aver nell'ultima giornata. Quello un po' più difficile da recuperare è Luis Alberto".



Lucas Leiva diffidato, farà qualche calcolo?

"Lucas Leiva è diffidato al pari di Bastos, ma penso che possa giocare. Dovrà fare attenzione e a partita in corsa faremo delle valutazioni. Lucas Leiva nel girone d'andata è stato 13 partite in diffida, penso possa giocare anche domani".



Che ne pensa delle voci su Inter-Sassuolo?

"Non penso che il Sassuolo andrà a San Siro per farsi umiliare. Anzi, giocherà a mente libera e per l'Inter non sarà una partita semplice".