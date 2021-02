Alla viglia di Bologna-Lazio, Simone Inzaghi ha presentato il match ai microfoni ufficiali del club biancoceleste. Ecco come si è espresso il tecnico piacentino: "E’ normale che ci sia delusione dopo il ko, ma dobbiamo trasformare quanto successo col Bayern in carica contro il Bologna, una partita che dobbiamo fare nel migliore dei modi. Vedrò come va l’allenamento di oggi, ci sono gli infortunati e la squalifica di Escalante. E’ normale che lo sforzo fisico e mentale è stato importante, quindi cercherò di fare le scelte più idonee". Su Mihajlovic: "Il Bologna lo conosciamo, è un’ottima squadra con ottime individualità. Mi fa piacere rivedere l’amico Sinisa, un bravissimo allenatore che preparerà la gara nel migliore dei modi. Ma anche noi dovremo affrontarla al top".