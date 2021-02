Secondo diversi quotidiani romani il sì di Simone Inzaghi al rinnovo di contratto con la Lazio arriverà in tempi brevi. L'intesa economica è stata raggiunta e mancano soltanto alcuni bonus da destinare non solo a sé, ma anche al suo staff che lo ha aiutato in questi anni a raggiungere traguardi storici per il club di Lotito.