Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto a Sky Sport dopo il successo in casa dell'Empoli: "Era una partita importantissima per noi, sapevamo di affrontare una squadra che gioca bene a calcio, che ha stravinto la Serie B e che ha fatto bene nelle prime gare. Potevamo fare meglio nel primo tempo, ma nella ripresa siamo entrati in campo con un altro piglio. Dovevamo chiudere la gara e alla fine abbiamo rischiato di subire il pari, che sarebbe stato negativo per la nostra classifica. Siamo agli inizi, ora inizia il tour de force con l'Europa League: dobbiamo crescere, abbiamo vinto due gare soffrendo ma sono state importanti per noi, abbiamo rimesso a posto la classifica. Ma non ci possiamo fermare, il campionato non aspetta nessuno e quest'anno si fatica con le piccole: dobbiamo dar seguito a queste due vittorie. Cosa mi preoccupa? Dobbiamo partire con il piede giusto, non abbiamo un girone semplice: abbiamo l'obbligo di fare bene davanti ai nostri tifosi".