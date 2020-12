Atterrata in Germania poco prima delle 18:00, laè pronta per il prossimo match di. Domani sera alle ore 21:00 i biancocelesti saranno impegnati alcontro ilin una sfida che potrebbe significare già qualificazione agli ottavi di finale. Ecco come Simoneha presentato il match in conferenza stampa: "All'andata abbiamo vinto la partita meritatamente, giocando bene in entrambe le fasi. Ci siamo tante insidie ma ce la giocheremo con le nostre armi"."Giocando così tanto arrivano delle problematiche anche inaspettate. L'allenamento di oggi è stato discreto. I ragazzi, eccetto Muriqi, sono tutti a disposizione.. Domani avremo un risveglio muscolare e poi decideremo con calma la formazione"."C'è grande consapevolezza. Motivo di grande orgoglio essere l'unica squadra imbattuta in Champions. Il calcio è imprevedibile, e l'abbiamo visto nelle ultime partite.. Abbiamo fatto quattro partite importanti contro avversari forti. Lo Zenit è una squadra di prima fascia nel nostro girone che nell'ultima gara abbiamo messo sotto vincendo una gara molto importante ai fini della qualificazione"."Dobbiamo guardare la nostra partita, dobbiamo giocarci la gara nel migliore dei modi sapendo che dipendiamo da noi, ce lo siamo meritato nelle prime sfide.. Vogliamo cercare di chiudere la qualificazione domani sera, sappiamo che è difficile ma ce la giocheremo con le nostre armi".