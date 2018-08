Badelj è pronto: Inzaghi vuole schierarlo subito. La Lazio lo cerca dalla scorsa estate, come riporta il Corriere dello Sport, dopo la cessione di Biglia. Dopo i Mondiali Badelj si è concesso 8-9 giorni di riposo, poi ha ricominciato a correre a Zagabria, vuole farsi trovare pronto. Ieri le visite mediche, Inzaghi lo aspetta in campo.



BADELJ LAZIO - Il centrocampista croato sarà fondamentale dall'inizio del campionato: contro il Napoli mancherà Leiva, Inzaghi si affiderà a lui. Per questo vuole sprintare, proverà a schierarlo sin da subito, dall'amichevole contro l'Arsenal, sabato a Stoccolma. Inzaghi ha bisogno di lui, pronto, e Badelj risponde presente.